ЦАХАЛ заявила о начале серии ударов по объектам в Тегеране, Ширазе и Тебризе
- 15:52, 16 марта 2026
CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале масштабной серии ударов по объектам на территории Ирана. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе израильской армии.
По данным ведомства, удары наносятся по инфраструктуре иранского режима в Тегеране, Ширазе и Тебризе.
«Армия обороны Израиля только что начала широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре иранского режима в Тегеране, Ширазе и Тебризе», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.
Дополнительные подробности операции на данный момент не приводятся.
