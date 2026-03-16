ЦАХАЛ заявила о начале серии ударов по объектам в Тегеране, Ширазе и Тебризе

// РИА Новости

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале масштабной серии ударов по объектам на территории Ирана. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе израильской армии.

По данным ведомства, удары наносятся по инфраструктуре иранского режима в Тегеране, Ширазе и Тебризе.

«Армия обороны Израиля только что начала широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре иранского режима в Тегеране, Ширазе и Тебризе», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

Дополнительные подробности операции на данный момент не приводятся.