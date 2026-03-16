Трамп пригрозил отложить визит в Китай, если Пекин не поможет открыть Ормузский пролив

CentralAsia (6) - Президент США Дональд Трамп может отложить запланированный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином, если Китай не окажет содействие в разблокировке Ормузского пролива. Об этом лидер США сообщил в интервью изданию Financial Times.

Встреча лидеров США и Китая планировалась через две недели в Пекине и могла стать первым визитом Трампа в Китай за девять лет. Подготовка саммита велась после переговоров министра финансов США Скотт Бессент с вице-премьером Китая Хэ Лифэн в Париже.

В интервью Financial Times Трамп заявил, что Китай должен помочь восстановить судоходство в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть китайского импорта нефти. По его словам, ждать ответа Пекина до саммита было бы слишком долго.

Китайские СМИ отреагировали на заявление критически. В частности, националистическое издание Global Times опубликовало материал, в котором поставило под сомнение призывы США «разделить ответственность», отметив, что конфликт был начат Вашингтоном.

Китайские эксперты также скептически оценивают возможность участия Пекина в урегулировании ситуации. Директор Центра американских исследований при Университете Фудань У Синьбо заявил агентству Bloomberg, что Китаю нет смысла вмешиваться в конфликт. По его словам, участие Пекина в военных действиях против Ирана не было бы разумным шагом.

Как отмечают аналитики, возможная отсрочка визита Трампа может быть связана с опасениями относительно политической реакции на поездку в Китай на фоне военной напряженности в регионе.

Саммит Трампа и Си Цзиньпина планировался после их встречи в Южной Корее в октябре прошлого года, когда стороны договорились о торговом перемирии и начали подготовку более широкого соглашения о взаимной торговле.

Эксперты считают, что если визит будет лишь отложен, а не отменен, китайская сторона может воспринять это как возможность избежать необходимости занимать публичную позицию по иранскому конфликту.