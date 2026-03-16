CentralAsia (6) - На Солнце произошла крупная вспышка уровня M2.8. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, пик события наблюдался в 15:15 по Московском времени. Взрыв сопровождался очевидным выбросом плазмы в сторону Земли.

Вспышка также разрушила протуберанец среднего размера. Из-за этого масса выброшенного газа дополнительно увеличится.

«Само событие относится к категории довольно редких фронтальных ударов — по Земле, судя по всему, ударит центр плазменной структуры. Один удар такого типа планета в этом году уже испытала: с 19 по 21 января на Земле прошла буря уровня, близкого к G5, сопровождавшаяся самым сильным в XXI веке радиационным штормом», - сообщают ученые.