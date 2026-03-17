Трамп заявил, что предсказал бен Ладена и много других событий

CentralAsia (6) - Президент США Дональд Трамп заявил, что многие события, о которых он предполагал, сбылись. С такими словами американский лидер выступил на брифинге. Видео опубликовано на YouTube-канале Reuters.

«Я предсказал много вещей. Усама бен Ладен, уничтожение Всемирного торгового центра — я это предсказал», — заявил Трамп.

Он также заявил, что союзники США не помогут государству в нужный момент и он давно это понимал. По словам американского президента, он также предвидел, что Ормузский пролив будет использован как оружие. «Я предсказал все это очень давно», — заявил Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что предупреждал об угрозе со стороны Усамы бен Ладена еще до терактов 11 сентября 2001 года, пишет CNN. Президент ссылался на свою книгу «Америка, которую мы заслуживаем» (2000), где упоминал бен Ладена как потенциальную угрозу.

Кроме того, заявления Трампа прозвучали на фоне отказов некоторых стран помогать США в Иране. Так, 16 марта Швеция заявила, что не собирается участвовать в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. Швеция не способна повлиять на ситуацию в регионе, заявил премьер-министр Ульф Кристерссон. Кроме того, в основном ресурсы страны сейчас расходуются на помощь Украине.