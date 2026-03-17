На Кубе полностью пропало электроснабжение

CentralAsia (6) - На Кубе полностью пропало электроснабжение, сообщило Минэнерго страны. Полное отключение электричества стало первым после того, как США прекратили поставки нефти на остров. Об этом сообщает Коммерсант.

«Произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы, причины выясняются, и активируются протоколы восстановления»,— сообщило ведомство в соцсети Х.

Масштабные отключения электроэнергии наблюдаются последние несколько лет. Как отмечает CNN, кубинские чиновники связывают их с экономическими санкциями США. По словам представителей власти, блокада поставок топлива усугубила энергетический кризис в стране, вызвав периодические отключения электроэнергии.

29 января президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести пошлины на нефтяные поставки для Кубы из-за угрозы нацбезопасности. Спустя почти три месяца блокады отключения электроэнергии увеличились до 15 часов в сутки, работа производств и учреждений серьезно затруднена, а люди сталкиваются с нехваткой еды. 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Куба провела переговоры с США, чтобы «выявить двусторонние проблемы, требующие решения».