Пакистан нанес удар по Кабулу. Власти Афганистана заявили, что атакована больница

CentralAsia (6) - Власти Афганистана заявили, что военные Пакистана нанесли удары по Кабулу 16 марта. Представитель правительства движения «Талибан» Забихулла Муджахид назвал атаку «преступлением и актом бесчеловечности», пишет AFP.

Власти Афганистана утверждают, что под удар попал наркологический центр, сообщает Associated Press. По данным афганских властей, погибли минимум 400 человек, еще около 250 получили ранения.

Как сообщает CNN, удар был нанесен около 21:00 по местному времени. Большая часть здания, рассчитанного на 2000 коек, была разрушена.

Пакистан отверг обвинения и назвал их «ложными и вводящими в заблуждение». В заявлении Министерства информации сообщается, что удары наносились исключительно по военным объектам и инфраструктуре поддержки террористов, включая базы пакистанских боевиков, действующих с территории Афганистана.

Эскалация конфликта между двумя государствами произошла 22 февраля после того, как Пакистан ударил по позициям группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан». Спустя несколько дней правящее в Афганистане с 2021 года движение «Талибан» начало наступление в пакистанских приграничных провинциях. В ответ Исламабад объявил об «открытой войне» против талибов.