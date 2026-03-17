В Новосибирской области РФ ввели режим ЧС после протестов фермеров из-за массовой конфискации скота

CentralAsia (6) - В Новосибирской области введен режим ЧС в связи со вспышками бешенства и пастереллеза среди скота. Об этом глава регионального Минсельхоза Андрей Шинделов объявил 16 марта, спустя неделю после начала народных выступлений против массового забоя животных. Об этом пишет The Moscow Times.



По словам министра, режим ЧС был введен еще 16 февраля и власти принимают меры «по локализации, купированию особо опасной болезни», что приносит «очень большую пользу». Изъятие и уничтожение скота новосибирских фермеров стартовало в начале марта, как заявляли в минсельхозе региона, из-за вспышки бешенства. Власти призывали вакцинировать животных и обещали «в обязательном порядке» выплатить компенсацию. Заявлялось, что с начала года в регионе было зафиксировано 42 очага по бешенству, а карантин объявляли в пяти районах.

Несогласные с действиями властей активисты в свою очередь сообщали, что массовые случаи уничтожения сельскохозяйственных животных начались еще в феврале. По данным канала «Аграрный совет», где опубликовано коллективное обращение в защиту скота, говорится, что по состоянию на март-2026 в Новосибирской области было забито 2000 голов (в селах Козихи, Новоключи, Лукошино, Калиновка). Всего с начала года, по утверждению протестующих, уничтожили уже 5800 животных (также в Омской и Пензенской областях и Республике Алтай). Это «ставит под угрозу продовольственную безопасность России и нарушает конституционные права собственников», заявили авторы обращения.

Выступления против отъема животных начались еще 7 марта: в селе Новопичугово несогласные с действиями властей жители блокировали дорогу спецтехнике, чтобы не допустить уничтожения коров. Похожие акции затем прокатились по другим поселкам региона. Сельчане, для которых животные — единственный источник дохода, возмущались, что скот отбирают без проведения анализов, тогда как коровы выглядят здоровыми.

После этого жители села Козиха Ордынского района записали обращение к главе Следкома Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину с жалобами на действия властей. СК организовал проверку по факту возможных нарушений со стороны чиновников (по статье о халатности).

Однако уже с 11 марта, как писал Mash, полиция стала задерживать протестующих жителей, которые перекрывали дороги и отказывались пропускать технику для уничтожения, как утверждают власти, зараженных животных. Среди задержанных оказались в том числе журналисты, освещавшие народные выступления.

«Нам установили ограничения: один выезд из села, один въезд. Остальные — заблокировали, засыпали снегом. Мы не дадим никому здоровых коров сжигать. Сделайте анализы. Мы заложники, нас уничтожают. Никого в село не впустим. Только через нас. Тогда и нас сжигайте вместе с коровами», — заявляли жители региона.

По словам одного из участников сельхозрынка, пастереллез, о вспышке которого заявляют власти, «не слишком опасен и не предполагает существенных мер по забою скота». А вот ящур представляет значительные риски.