США попросили Китай перенести встречу Трампа и Си на месяц
Иллюстративное фото

CentralAsia (6) -  Президент США Дональд Трамп попросил Китай перенести его встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на месяц. Визит господина Трампа в Китай был запланирован на 31 марта—2 апреля, передает Reuters.

«Мы попросили отложить ее примерно на месяц»,— сказал Трамп журналистам.

По словам пресс-секретаря Белого дома Керолайн Левитт, Трамп попросил перенести встречу с Си Цзиньпином из-за необходимости контролировать военную операцию в Иране. «Президент с нетерпением ждет визита в Китай. Даты могут быть перенесены. Как главнокомандующий, сейчас его первоочередная задача — обеспечить дальнейший успех этой операции»,— сказала она.

16 марта президент США призвал Пекин помочь Вашингтону в Ормузском проливе, так как КНР получает 90% своей нефти через поставки, идущие из морского коридора. Трамп заявил, что хочет получить ответ Китая на этот призыв до запланированной даты своего визита в Пекин, и отметил, что встреча может быть перенесена.

