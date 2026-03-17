Сильная магнитная буря ожидается в четверг 19 марта

CentralAsia (6) - Сильная магнитная буря ожидается в четверг 19 марта, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Средняя расчетная скорость выброшенного к Земле плазменного облака составляет около 670 км/с. На транзит от Солнца до Земли плазме потребуется чуть больше 60 часов. С учетом времени формирования вчерашней вспышки (примерно 15 часов по московскому времени), приход вещества к планете ожидается в четверг, 19 марта 2026 года, в диапазоне от 4 до 6 утра.

Расчетная сила бури в пике — от G2 до G3 (сильный уровень). Вероятность более высокого значения G4 составляет всего лишь 1-3 % (исходная вспышка M2.8 всё же была недостаточно сильная, чтобы штурмовать такие высоты). Сама буря предполагается относительно короткой — порядка 10 часов, что связано опять же с ограниченной силой исходного события.