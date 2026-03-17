ТЮРКПА: референдум в Казахстане прошёл спокойно и открыто

CentralAsia (6) - Международная миссия наблюдателей ТЮРКПА представила предварительные итоги наблюдения за конституционным референдумом в Казахстане, прошедшим 15 марта. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По её данным, 16 марта миссия, в состав которой вошли депутаты парламентов Азербайджана, Кыргызстана и Турции, представители международного секретариата ТЮРКПА, ЦИК Азербайджана, а также парламентские сотрудники Турции, провела пресс-конференции в Астане и Алматы.

В заявлении миссии отмечены ключевые изменения, предусмотренные проектом новой Конституции Казахстана. В частности, речь идёт о создании однопалатного парламента — Курултая — с расширенными полномочиями и численностью 145 депутатов, введении института вице-президента, а также формировании нового консультативного органа — Народного совета Казахстана, наделённого правом законодательной инициативы и инициирования референдумов.

Внимание в документе уделено ходу проведения референдума, включая правовую основу, организацию процесса, регистрацию избирателей, агитационную кампанию и наблюдение.

Как отметили в миссии, в день голосования наблюдатели посетили 115 избирательных участков в Астане, Алматы и Туркестане, где следили за открытием участков, голосованием и подсчётом голосов. По их оценке, референдум прошёл в спокойной обстановке, а процесс голосования был прозрачным, организованным и хорошо проведённым.

В ТЮРКПА добавили, что прошедший референдум стал шагом на пути демократического развития Казахстана, позволив гражданам выразить свою позицию по вопросам конституционного значения. Также отмечена работа органов, обеспечивших проведение голосования, и высокий уровень подготовки участников процесса.

