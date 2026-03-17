ЦИК Казахстана признал референдум по новой Конституции состоявшимся, «за» проголосовали 87,15 %

CentralAsia (6) - Новую редакцию Конституции Казахстана на референдуме 15 марта поддержали 87,15% проголосовавших граждан — 7 млн 954 тыс. 667 человек. «Против» высказались 898 тыс. 99 граждан. Явка составила 73,12%. Об этом сообщил глава Центризбиркома страны Нурлан Абдиров.

«Референдум ... считать состоявшимся. Новую Конституцию, вынесенную для голосования на республиканский референдум, считать принятой», - сказал Абдиров.

По данным ЦИК Казахстана, общее число избирателей в списках на день голосования составило 12 млн 482 тыс. 613 человек. Проголосовали 9 млн 127 тыс. 192 человека. Недействительными признаны 146 тыс. 558 бюллетеней, не учтенными - 127 тыс. 868 бланков для голосования.

Новая Конституция вступит в силу в Казахстане с 1 июля. Главные новшества основного закона — введение должности вице-президента; образование однопалатного парламента из 145 депутатов, избранных на партийной основе; введение высшего консультативного органа — Народного совета, который получит законодательную инициативу.