МВД России предлагает ввести обязательную депортацию иностранцев за 20 видов правонарушений

CentralAsia (6) - Министерство внутренних дел России разработало законопроект, предусматривающий безальтернативное выдворение из страны иностранцев за 20 видов правонарушений.

Проект поправок к КоАП РФ, пишет «Коммерсант», рассматривался 16 марта на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Документ, с которым ознакомилось издание, в числе прочего предполагает, что суды будут назначать депортацию в виде наказания за нарушение требований режима ЧС, участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации, участие в несанкционированных митингах, принуждение к участию или отказу от участия в забастовке и мелкое хулиганство при неповиновении полиции.

В пояснительной записке необходимость изменений объясняется «усилением противоправной активности» иностранцев. В России, говорится в документе, «продолжают фиксироваться случаи массовых драк и беспорядков» с участием иностранцев.

Глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов заявил «Коммерсанту», что трудовые мигранты не склонны массово совершать нарушения, за которые предлагается ужесточать наказания, а за драки их и сейчас высылают из страны на 30–40 лет.

По данным ФСБ РФ, в 2025 году иностранцы (в основном из Казахстана, Узбекистана и Китая) совершили 15,6 млн поездок в РФ (в 2024 году — 16,7 млн). По данным МВД, число иностранных граждан в России на начало 2026 года сократилось до 5,7 млн человек (минус 10% год к году).

Российские власти начали ужесточать миграционную политику после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Помимо реестра контролируемых лиц, куда попасть можно и по ошибке, и обязательного теста на знание русского языка для приема детей-иностранцев в школу, российские власти также ограничили получение ВНЖ в упрощенном порядке для иностранцев — супругов граждан России, достигших 18 лет детей иностранцев, если они не получили собственный трудовой патент, предлагается высылать.