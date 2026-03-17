Благодаря США в Монголии открылась первая крупная очистная станция для сточных вод

CentralAsia (MNG) -

16 марта состоялась церемония, посвященная официальному открытию и началу работы первого в Монголии крупномасштабного завода по переработке сточных вод. На церемонии присутствовали президент Хүрэлсүх Ухнаа и помощник госсекретаря США Майкл Джордж. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Завод был построен рядом с новой Центральной очистной станцией сточных вод в рамках «Проекта по переработке сточных вод», одного из трех основных проектов в рамках соглашения о водных ресурсах Монголии (Соглашение II) между правительством Монголии и Корпорацией «Вызовы тысячелетия» (MCC) США.

Президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа, будучи премьер-министром Монголии, совершил официальный визит в Соединенные Штаты и подписал важный документ о сотрудничестве с государственным секретарем и председателем совета директоров Корпорации «Вызовы тысячелетия», официально ратифицировав второе соглашение «Вызовы тысячелетия» для Монголии и заложив основу для реализации этого проекта.

В рамках соглашения реализуется масштабная программа по водоснабжению с общим объемом инвестиций в $462 млн, при этом $350 млн выделено Корпорацией «Вызовы тысячелетия», а $111 млн — правительством Монголии.

В своем вступительном слове президент Хүрэлсүх Ухнаа заявил: «Сегодня мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями исторического момента — открытия первого в Монголии крупномасштабного завода по переработке сточных вод, одного из двух основных инфраструктурных проектов в рамках Водного соглашения, который символизирует стратегическое партнерство между Монголией и Соединенными Штатами. Ввод в эксплуатацию этого завода представляет собой достижение важной цели, изложенной в Концепции национальной безопасности Монголии, долгосрочной политике развития и водной политике в Плане действий правительства, а именно: обеспечение возможности переработки сточных вод и их использования в производстве энергии в нашей стране. Эта инициатива не только представляет собой первое в истории крупномасштабное использование переработанной воды в энергетическом секторе Монголии, но и открывает путь для повторного использования сточных вод в других отраслях промышленности в будущем. Таким образом, мы сохраним наши подземные водные ресурсы для будущих поколений».

В ходе своего выступления помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Майкл Джордж Десомбр подчеркнул: «Это соглашение о водных ресурсах на сумму $462 млн впервые предоставит Монголии возможность крупномасштабного повторного использования воды в промышленных целях. Положительное влияние этого проекта на этом не заканчивается. Обеспечение надежного источника как чистой, так и переработанной сточной воды открывает будущие возможности для коммерческих инвестиций как для отечественных, так и для американских инвесторов, позволяя им изучать более масштабные возможности в Улан-Баторе».

«На протяжении всего срока действия Соглашения о водных ресурсах нашим девизом оставалось «вовремя и в рамках бюджета», и мы достигли этой цели, завершив соглашение без необходимости дополнительного финансирования или увеличения сроков строительства. Это непростая задача, и она свидетельствует о том, чего мы можем достичь, когда американские и монгольские специалисты и эксперты объединяют усилия для достижения общей цели».

Цель проекта — увеличить водоснабжение Улан-Батора на 50 миллионов кубометров в год. В течение следующих 30 лет он поможет обеспечить стабильное и безопасное питьевое и бытовое водоснабжение более чем 2.4 миллиона жителей города. Это также крупнейшая инвестиция в водный сектор Монголии за последние 30 лет.

В рамках «Проекта по переработке сточных вод» Монголия построила свой первый крупномасштабный завод по переработке сточных вод, а также 12 км водопроводных трубопроводов, резервуар для хранения воды, насосную станцию ​​и соответствующую инфраструктуру.

Завод будет получать 50 000 кубических метров очищенных сточных вод в сутки – до 18 миллионов кубических метров в год – с новой Центральной очистной станции, перерабатывать их и поставлять для технических целей, включая удаление золы и обеспечение работы тепловых электростанций III и IV.

Завод был построен на средства правительства Монголии, благодаря самоотверженности и опыту монгольских инженеров, а также технической помощи американских экспертов.

На церемонии открытия присутствовали высокопоставленные представители обеих стран, в том числе президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Майкл Г. ДеСомбре, министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, министр финансов и председатель совета директоров организации Millennium Challenge Account Mongolia Жавхлан Болд, губернатор столицы и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ, а также другие высокопоставленные должностные лица правительств Монголии и Соединенных Штатов.

