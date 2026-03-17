В аймаке Ховд будет построена солнечная электростанция

CentralAsia (MNG) -

Как сообщает MiddleAsianNews, в рамках проекта «Расширение масштабов сектора возобновляемой энергетики», реализуемого Министерством энергетики при финансовой поддержке Азиатского банка развития, был подписан контракт «под ключ» с китайскими компаниями Zhongtian Photovoltaic Technology и Jiangsu Zhongtian Technology на строительство солнечной электростанции мощностью 19.8 МВт с системой хранения энергии на основе аккумуляторных батарей емкостью 8 МВт·ч в сомоне Мянгад аймака Ховд.

Солнечная электростанция мощностью 19.8 МВт — это проект среднего масштаба, способный вырабатывать достаточно электроэнергии для обеспечения примерно 7000–20000 домохозяйств в зависимости от региональной солнечной активности и уровня потребления. Такие электростанции часто занимают около 90–100 акров земли, сокращая выбросы углекислого газа на тысячи тонн в год. В провинции Альберта, Канада, проект мощностью 19.8 МВт обеспечивает электроэнергией около 7000 домов, а на Филиппинах, по сообщениям, электростанция мощностью 19.8 МВт переменного тока обеспечивает электроэнергией не менее 20 000 домохозяйств.

Выбранный подрядчик — одно из ведущих китайских предприятий, работающее во многих странах, имеющее более 80 дочерних компаний и около 16 000 сотрудников. Компания также имеет опыт работы в Монголии, выступая в качестве подрядчика первого в стране крупномасштабного проекта по хранению энергии в аккумуляторных батареях. Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредита Азиатского банка развития и гранта Климатических инвестиционных фондов, при этом 40% от общей суммы финансирования будет предоставлено в рамках гранта Азиатского банка развития, что подчеркивает его значимость. Министерство энергетики и Подразделение по реализации проекта будут осуществлять надзор за проектом, а ввод в эксплуатацию электростанции запланирован на 300 дней.

Это пятый источник энергии, разрабатываемый Министерством энергетики в западном регионе в рамках проекта расширения использования возобновляемых источников энергии. Ожидается, что солнечная электростанция в Мьянгаде будет вырабатывать 39.3 миллиона кВт·ч электроэнергии в год, сократит импорт примерно на 17 процентов и сэкономит около $2 млн ежегодно. Она также сократит выбросы парниковых газов на 34 600 тонн в год. На этапе строительства будет создано более 150 временных рабочих мест, а после завершения работ — 14 постоянных.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения