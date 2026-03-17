Иран грозит уничтожить нефтегазовые объекты стран, которые предоставят Штатам базу для атаки на остров Харк

CentralAsia (CA) - В случае атаки на остров Харк все нефтяные и газовые объекты страны, с чьей территории будет нападение, станут объектом атаки. Об этом заявил представитель иранского генштаба Абульфазль Шекарчи.

«Если преступная Америка совершит нападение на остров и нефтяные объекты Харка, мы решительно заявляем: все нефтяные и газовые объекты страны-источника будут атакованы, и вооружённые силы превратят эти объекты в пепел. Мы доказали, что везде, где давали предупреждение, обязательно действуем, и в этом вопросе перед нами нет никаких красных линий. Ни одна страна не должна служить источником агрессии США против острова Харк», – сказал он.

Отмечается, что ближайшие к острову Харк страны - Ирак, Кувейт, Катар и Саудовская Аравия. Если и будет попытка США высадить на острове десант, то осуществлена она будет из одной из этих стран.

Ранее Трамп заявил, что США могут атаковать экспортный хаб на острове Харк «за пять минут».

На днях Трамп говорил, что Штаты нанесли массированный удар по иранскому острову Харк в Персидском заливе. Иранская пресса писала, что нефтяная инфраструктура не пострадала, а системы ПВО на острове продолжают работать.