Сотрудничество ЕС и Монголии в области «зеленых» и устойчивых инвестиций укрепляется

CentralAsia (MNG) - Вице-премьер Доржханд Тогмид принял участие в круглом столе между Монголией и Европейским союзом для инвесторов, состоявшемся в Брюсселе, где он встретился с европейскими политиками, представителями финансовых институтов и инвесторами, чтобы обсудить поддержку энергетического перехода Монголии и расширение возможностей для европейских инвестиций в страну. Мероприятие было организовано в рамках инициативы Европейского союза «Глобальный шлюз».

В ходе встречи монгольская сторона подчеркнула огромный потенциал страны в области возобновляемой энергетики и выразила заинтересованность в тесном сотрудничестве с международными партнерами для проведения реформ в энергетическом секторе, что является одной из приоритетных задач правительства. Участники также обменялись мнениями о расширении сотрудничества в области возобновляемой энергетики, инфраструктуры и устойчивого финансирования, а также о реализации конкретных инвестиционных проектов.

Вице-премьер Доржханд отметил, что в ходе первого Монгольско-Европейского инвестиционно-делового форума, состоявшегося в Улан-Баторе в прошлом году, Европейский инвестиционный банк подписал меморандум о взаимопонимании с правительством Монголии о предоставлении финансирования в размере до 1 миллиарда евро для поддержки «зеленого» перехода страны. В рамках этого соглашения стороны сотрудничают в целях привлечения европейских компаний к участию в проектах в области возобновляемой энергетики и современной энергетической инфраструктуры.

В рамках мероприятия Доржханд также провел встречи с Питером Де Ровером, спикером Палаты представителей Федерального парламента Бельгии, и Йозефом Сикелой, европейским комиссаром по международному партнерству Европейской комиссии. Стороны обменялись мнениями о расширении сотрудничества между Монголией и Европейским союзом, а также между Монголией и Бельгией, в частности, в области торговли и инвестиций, возобновляемой энергетики, редкоземельных элементов, туризма и цифровой инфраструктуры.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества с европейскими партнерами в укреплении энергетической безопасности Монголии, в том числе путем внедрения передовых решений, таких как технологии хранения энергии в аккумуляторных батареях.

