Объявлен товарищеский матч между хоккейными командами Монголии и России

CentralAsia (MNG) - В рамках финалов Национальной лиги Монголии состоится товарищеский матч между монгольской хоккейной командой «Дархан» и российской командой «Газпромбанк».

В частности, матч запланирован на 21 марта на арене «Степпа Арена». В составе гостевой команды будут известные игроки, в том числе легендарный хоккеист и тренер советской эпохи Василий Первухин, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион (золото и серебро), 14-кратный чемпион мира и Кубка Европы, обладатель золотых, серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира, участник 112 олимпийских, континентальных и мировых соревнований. Также к команде присоединится Игорь Мишуков, выдающийся нападающий, чемпион Кубка Европы, бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров, золотой и бронзовый призёр чемпионата СССР, обладатель Кубка Шпенглера и многократный лучший бомбардир чемпионата Норвегии.

Цель товарищеского матча — популяризация хоккея среди детей и молодежи, а также демонстрация скорости, силы и мастерства, присущих этому виду спорта.

