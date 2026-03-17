Улан-Батор расширит сотрудничество с Францией в области городского развития

CentralAsia (MNG) -

Монголия продолжает ежегодно расширять сотрудничество с Францией в области городского планирования, инфраструктуры и устойчивого развития городов.

В этом контексте губернатор столицы и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ принял делегацию во главе с послом Французской Республики в Монголии Коринн Перейра Да Силва и обменялся мнениями об укреплении двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи мэр Нямбаатар заявил: «Франция — наш третий сосед и важный партнер в Европе. Город Улан-Батор сосредоточен на выведении своих отношений и сотрудничества с Парижем и другими городами на новый уровень. В частности, в январе этого года в рамках проектов метро и канатной дороги Улан-Батора состоялись встречи в Париже и Лионе. Я уверен, что наше сотрудничество будет и дальше расширяться и развиваться в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства».

Посол Коринн Перейра выразила готовность всесторонне поддержать дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.

В этом году отмечается 61-я годовщина установления дипломатических отношений между Монголией и Французской Республикой.

