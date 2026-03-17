Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали на Кубе
- Азия и мир, общество
- 15:42, 17 марта 2026
- Просмотров: 269
CentralAsia (CA) - На Кубе произошло землетрясение магнитудой 6,0 на юго-востоке населенного пункта Имиас в провинции Гуантанамо. Инцидент зафиксировал Национальный сейсмологический центр Кубы.
В ноябре 2024 года на Кубе произошли два мощных землетрясения, которые привели к оползням, повреждениям жилых домов и линий электропередачи.
