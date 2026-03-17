Средняя месячная зарплата в Монголии на конец 2025 года составляла приблизительно $810

CentralAsia (MNG)

Средняя номинальная месячная заработная плата на одного работника в Монголии по состоянию на конец 2025 года составила ₮2 млн 877.8 тыс. (более $810). Об этом сообщил нацстатком страны.

«По стране средняя номинальная месячная заработная плата увеличилась в четвертом квартале 2025 года на 6% по сравнению с предыдущим кварталом и составила ₮2 млн 877.8 тыс. Медианная заработная плата составила ₮2 млн 482.2 тыс. (почти $700), средняя базовая — ₮2 млн 572.9 тыс. (около $725)», – привело данные статистическое ведомство.

По его информации, самые высокие заработки в горнодобывающей отрасли, где средняя месячная зарплата составляет ₮5.4 млн (более $1500), что на 86.9% выше, чем в среднем по стране. Меньше всего зарабатывают в гостиничном и ресторанном бизнесе – ₮1.9 млн (около $535), что на 34.9% ниже, чем в среднем по стране.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

