Программа Grow with Google Mongolia запущена в третий раз

CentralAsia (MNG) -

В третий раз официально стартовала программа Grow with Google Mongolia.

Она предоставляет возможность в короткие сроки освоить востребованные на мировом рынке в 2026 году цифровые навыки на основе международных подходов и начать профессиональную карьеру, повысив уровень своей компетенции.

В ходе церемонии открытия заместитель министра культуры, спорта, туризма и по делам молодёжи Дашням Ганзориг отметил, что сегодня развитие молодёжи необходимо рассматривать не только в контексте социальной политики, но и в более широком смысле - как фактор экономического роста, национальной конкурентоспособности, развития креативных индустрий, туризма, культурных инноваций и управления спортом.

«Молодые люди, обладающие цифровыми навыками, инициативностью и творческим мышлением, являются самым ценным достоянием Монголии. Расширение их возможностей — это не задача одного сектора, одной организации или только государства. Это национальная цель, требующая совместных усилий правительства, частного сектора, образовательных учреждений, международных партнеров и гражданского общества. Мы видим в программе Google Mongolia яркий пример этого нового формата сотрудничества.

Я уверен, что реализация этой инициативы, сочетающей передовые глобальные ресурсы с потребностями монгольской молодежи, окажет значительное и долгосрочное влияние на их профессиональное развитие», — добавил он.

