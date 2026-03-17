Израиль заявил о гибели главы службы безопасности Ирана Лариджани
CentralAsia (CA) -  Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате израильского авиаудара по Ирану прошлой ночью, сообщил израильский министр обороны Исраэль Кац.

«Лариджани и командир «Басидж» были ликвидированы за одну ночь и присоединились к главе программы уничтожения Хаменеи и всем ликвидированным членам «оси зла» в глубинах ада», — заявил Кац, передает Times of Israel.

Власти Ирана эту информацию пока не комментировали.

Источник «12 канала» в службах безопасности Израиля рассказал, что днем 16 марта поступила информация, что Лариджани должен прибыть в одну из своих конспиративных квартир в Тегеране. Он находился там со своим сыном, когда была нанесен удар Израиля. 

«У него не было шансов выжить после такого удара», — заявил источник израильского телеканала.

ЦАХАЛ также объявил, что в результате «точечного удара» в Тегеране убит командир добровольческого военизированного формирования «Басидж» Голамрезу Сулеймани. «Басидж» подчиняется Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и занимается в том числе подавлением антиправительственных протестов в Иране. 

Али Лариджани — самый высокопоставленный руководитель Ирана, убитый после гибели верховного лидера страны Али Хаменеи. The New York Times писала, что незадолго до атаки США и Израиля фактическим руководителем Ирана стал именно Лариджани, которому Али Хаменеи поручил подавление протестов и подготовку к войне. Он же поддерживал контакты с ключевыми партнерами Тегерана — Россией, Катаром и Оманом, а также курировал переговоры с США об иранской ядерной программе.

