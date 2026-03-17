The New York Times: США требуют отставки президента Кубы

CentralAsia (CA) - Администрация Дональда Трампа добивается отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, сообщила The New York Times со ссылкой на четыре источника.

В ходе переговоров американская сторона дала понять Кубе, что президент страны должен уйти, но дальнейшие шаги американцы оставляют на усмотрение кубинцев. По мнению чиновников из администрации Трампа, смещение Диас-Канеля позволит осуществить на Кубе структурные экономические реформы, которые, по мнению Вашингтона, вряд ли поддержит нынешний президент страны.

Один из собеседников NYT рассказал, что Вашингтон также хочет, чтобы Куба согласилась отстранить от власти некоторых пожилых чиновников, которые по-прежнему привержены идеям Фиделя Кастро. При этом США пока не настаивают на каких-либо действиях против членов семьи Кастро, которые остаются очень влиятельными фигурами в стране.

По словам источника газеты, смещение президента Кубы стало бы для Дональда Трампа «символической победой, позволившей ему заявить, что он сверг лидера левого правительства, который долгое время выступает против США — как это было сделано в Венесуэле». «С точки зрения американских чиновников, переговоры направлены на то, чтобы Куба постепенно открыла свою экономику для американских бизнесменов и компаний, заложив основу для создания зависимого государства, а также, чтобы одержать несколько символических политических побед, о которых мог бы объявить Трамп», — говорится в материале.

65-летний Мигель Диас-Канель занимает пост президента Кубы с 2018 года. The New York Times называет его номинальным руководителем государства. Диас-Канеля выбрал своим преемником бывший президент Кубы Рауль Кастро, которому сейчас 94 года и который до сих обладает значительным влиянием в стране.

Дональд Трамп ранее говорил, что США могут осуществить «дружественное поглощение» Кубы. Он допускал, что кубинское правительство «скоро падет». По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа искала агентов в правительстве Кубы, чтобы сменить власть в стране до конца 2026 года.

Мигель Диас-Канель 13 марта объявил, что представители Кубы начали переговоры с властями США. По его словам, кубинские чиновники путем диалога хотят найти «возможное решение двусторонних разногласий, существующих между нашими странами».

16 марта на Кубе произошел блэкаут. Диас-Канель ранее говорил, что страна более трех месяцев не получала нефть и работает на солнечной энергии, природном газе и за счет теплоэлектростанций. Раньше Куба получала нефть из Венесуэлы, однако поставки прекратились после того, как США захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро.