Hilton подписывает соглашение: в Монголии будет построен один из крупнейших в мире отелей

CentralAsia (MNG) -

Компания Hilton объявила о подписании соглашения с отелем Conrad Ulaanbaatar, что ознаменует дебют Hilton в Монголии с роскошным отелем, открытие которого запланировано на 2028 год. Отель на 227 номеров будет расположен в многофункциональном комплексе Ulaanbaatar Eco Tower в центральном деловом районе города, принадлежащем компании Eco Construction LLC и управляемом Hilton. Об этом информирует MiddleAsianNews.

Новый отель призван повысить статус Улан-Батора как места отдыха для иностранных путешественников, предпочитающих роскошный отдых. Расположенный недалеко от таких ключевых достопримечательностей, как площадь Сүхбаатара и Национальная художественная галерея, отель Conrad Ulaanbaatar будет располагать четырьмя ресторанами, конференц-залами площадью почти 1800 квадратных метров и комплексными оздоровительными услугами.

Цянь Цзинь, президент Hilton по Большому Китаю и Монголии, заявил: «Выход на рынок Монголии вместе с Conrad Hotels & Resorts знаменует собой важную веху в дальнейшем росте Hilton в регионе. Это соглашение отражает нашу уверенность в долгосрочном потенциале Монголии».

Нямдаваа Самдан, президент Eco Construction LLC, подчеркнул значимость проекта, отметив уникальное сочетание приключений, природы и культуры Монголии. «Благодаря глобальному опыту Hilton и нашему общему видению, отель Conrad Ulaanbaatar создаст неповторимые впечатления, которые найдут отклик у взыскательных гостей со всего мира», — сказал он.

Подписание соглашения расширяет глобальное портфолио Conrad, которое включает в себя почти 100 объектов недвижимости на пяти континентах. Этот проект подчеркивает стремление Hilton к расширению в развивающихся культурных столицах, где современный дизайн и местная самобытность пересекаются.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения