Частая компания Chingis Airlines Unity получила первый самолет

CentralAsia (MNG) -

В сектор гражданской авиации Монголии вошла новая авиакомпания: 17 марта ООО Chingis Airlines Unity приняло свой первый самолет из Марокко.

Компания, основанная в 2025 году при инвестициях Nomin Holding, начинает свою деятельность с целью улучшения доступности внутренних авиаперевозок и сокращения разрыва в развитии между городскими и сельскими районами. В рамках этих усилий компания ввела в эксплуатацию современный 70-местный турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолёт ATR 72-600 и завершила подготовку к выполнению чартерных рейсов на внутренних маршрутах.

Согласно плану, авиакомпания Chingis Airlines Unity планирует начать регулярные рейсы в Даланзадгад, Ховд и Мөрөн во втором квартале 2026 года. В дальнейшем компания намерена расширить свою деятельность на международные маршруты и стать конкурентоспособной и авторитетной авиакомпанией на региональном рынке.

В настоящее время в авиационном секторе Монголии работают около пяти внутренних и 20 международных авиакомпаний. Однако на данный момент регулярные внутренние рейсы осуществляет только MIAT Mongolian Airlines.

