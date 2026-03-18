Национальная программа «Зеленая лаборатория» по охране окружающей среды укрепляется

CentralAsia (MNG) - Министерство окружающей среды и изменения климата, неправительственная организация «Монгольский деловой совет» и неправительственная организация «Организация по охране природы Монголии» подписали меморандум о взаимопонимании для совместной реализации программы «Национальная зеленая лаборатория».

В рамках настоящего Меморандума о взаимопонимании стороны договорились сотрудничать в рамках своих соответствующих мандатов для привлечения финансирования для проектов и программ, поддерживающих охрану окружающей среды и «зеленый» переход, привлекая к участию не только граждан, НПО и организации гражданского общества, но и частный сектор.

Министр окружающей среды и изменения климата подчеркнул, что цели этой программы соответствуют стремлению Монголии внести свой вклад в наследие и достижения, которые она намерена оставить после себя во время проведения 17-й Конференции сторон (COP17) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, а также в течение всего двухлетнего председательства. Министр также подчеркнул важность увеличения финансирования природоохранных мероприятий за счет участия государственных учреждений и других партнеров по развитию.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения