Сегодня ,18 марта, Монголия отмечает День монгольского солдата

На фотографии министр обороны Батлут Дамба.

CentralAsia (MNG) - 18 марта потомки Чингисхана отмечают «профессиональный» праздник. День военных — монгольский праздник мужчин, отмечается 18 марта каждого года.

В стране также отмечается 105-я годовщина создания современных Вооруженных сил.

Согласно Закону «О государственных праздниках и знаменательных датах», принятому в 2003 году, 18 марта отмечалось как День Вооруженных Сил. В 2011 году, в результате внесения поправок в этот закон, этот день был вновь переименован в День Вооруженных Сил.

