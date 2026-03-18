Правительство Монголии будет сотрудничать с правительством Республики Индия в целях поддержки кооперативов

CentralAsia (MNG) - 17 марта 2026 года, заместитель премьер-министра Монголии Ганхуяг Хассуурь принял в Монголии Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Индия в составе кантона Атула М. Готсурва.

В ходе встречи стороны отметили успешную реализацию крупных проектов, таких как Средняя школа дружбы Индии и Монголии и Центр информационных технологий и аутсорсинга, а также меры по укреплению нефтеперерабатывающей промышленности и энергетической безопасности, а также проекты, направленные на расширение возможностей человеческих ресурсов.

Они также обменялись мнениями по вопросам снижения риска стихийных бедствий, укрепления потенциала готовности к стихийным бедствиям и реагирования на них, обмена опытом и организации совместных тренингов, а также развития кооперативного сектора двух стран, более тесного сотрудничества и организации программ взаимного обмена опытом и наращивания потенциала в области поддержки и развития кооперативной деятельности.

В дальнейшем было достигнуто соглашение о сотрудничестве в таких областях, как внедрение передовых индийских технологий и развитие кооперативов в сфере образования, инфраструктуры и сельского хозяйства Монголии.

