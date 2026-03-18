В Монголии 18 марта потеплеет

CentralAsia (MNG) -

С 18 марта начнется потепление в западной Монголии, а с 19 марта температура повысится в большинстве регионов.

Прогноз погоды на период с 20:00 17 марта 2026 года по 20:00 18 марта 2026 года:

Осадки: В основном облачная погода. Ночью осадков не ожидается, а в дневное время в горах Хэнтий возможен небольшой снег. В остальных районах без снега.

Ветер: Преобладающий северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду в большинстве регионов, а в восточной части страны порывы могут достигать 13-15 метров в секунду.

Температура воздуха: Ночью в районе бассейна Дархада, у истока реки Завхан и в долине реки Тэс температура составит -23 ... -28°C. В районах вокруг озера Увс, Хубсугул, хребта Хэнтий и в долинах рек Идэр, Байдраг, Эг, Үүр, Тэрэлж, Халх температура будет колебаться от -19 до -24°C. В горных массивах Алтай и Хангай, а также в долинах рек Хүрэнбэлчир, Хараа, Ерөө, Туул, Хэрлэн, Улз, Онон и на степях Дорнод и Дариганга ожидается -15...-20°C. В южных районах бассейна Великих озёр и в Гоби температура будет варьироваться от -4 до -9°C, тогда как в других местах -11 до -16°C.

Улан-Батор: переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура составит -14...-16°C, а днем ожидается около 0°C.

