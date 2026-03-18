Трамп заявил, что большинство союзников США отказались присоединиться к войне с Ираном

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство союзников по НАТО сообщили Вашингтону, что не собираются участвовать в войне с Ираном и обеспечивать безопасность в Ормузском проливе. Об этом он написал в соцсети Truth Social 17 марта.

Трамп заявил, что не удивлен этим, поскольку всегда считал, что НАТО не будет помогать США: «Мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих стран, а они ничего не делают для нас, особенно когда нам это нужно».

«Благодаря нашим военным успехам [на Ближнем Востоке], мы больше не «нуждаемся» и не желаем помощи от стран НАТО — мы в ней никогда и не нуждались!» - написал он.

Трамп добавил в своей публикации, что Соединенным Штатам «не нужна ничья помощь».

Во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме Трамп назвал решение стран НАТО «огромной глупостью», пишет Reuters. «Все с нами согласны, но помогать никто не хочет. И нам, Соединенным Штатам, стоит это запомнить, потому что это просто возмутительно», — заявил он.

Отвечая на вопрос, примет ли он ответные меры против союзников по НАТО, Трамп сказал, что у него нет таких планов.

В прошлом Трамп уже говорил, что США выйдут из состава НАТО, но в ходе выступлений 17 марта он не поднимал этот вопрос.

Дональд Трамп 15 марта призвал союзников помочь США и обеспечить безопасность в Ормузском проливе, через который проходит 20% мировых поставок нефти. Судоходство по проливу фактически перекрыто из-за атак Ирана. В ответ на призыв Трампа Германия и Великобритания заявили, что не планируют отправлять свои корабли, чтобы разблокировать пролив.