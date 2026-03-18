Иран подтвердил гибель секретаря совета безопасности Али Лариджани

CentralAsia (CA) - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, подтвердил его офис. Его называли одним из наиболее влиятельных руководителей страны.

«Я, раб Божий, воссоединился с Богом»,— указано в сообщении офиса секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана.

Президент страны Масуд Пазешкиан пообещал отомстить за смерть Али Лариджани. «Суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетенных, но храбрых и стойких мучеников святой земли Иран»,— приводит его слова пресс-служба.

Иранское агентство Tasnim пишет, что вместе с Али Лариджани погибли один из его сыновей и начальник службы охраны секретаря. Причину смерти власти Ирана не раскрыли.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что Али Лариджани был убит во время израильской атаки на Тегеран.

Армия обороны Израиля также сообщила, что в результате другого удара был убит командующий военизированными формированиями «Басидж» Голамреза Сулеймани. Во вторник вечером Корпус стражей Исламской революции официально подтвердил смерть Сулеймани.