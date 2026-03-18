Состоялись 17-е политические консультации между Монголией и США

CentralAsia (MNG) -

Как сообщает MiddleAsianNews, 17-я политическая консультация между Министерством иностранных дел Монголии и Государственным департаментом США состоялась 17 марта 2026 года в здании Министерства иностранных дел Монголии.

Заседание проходило под председательством государственного секретаря Министерства иностранных дел Мөнхтүшига Лханаажава с монгольской стороны и помощника государственного секретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Майкла Джорджа Десомбра с американской стороны. В нем приняли участие представители Министерства экономического развития, Министерства обороны, Министерства промышленности и минеральных ресурсов и Министерства цифрового развития, инноваций и коммуникаций.

Майкл Джордж Десомбра и Мөнхтүшиг Лханаажав

В ходе этой консультативной встречи были рассмотрены и обсуждены ход и достижения проектов и программ сотрудничества, реализуемых в рамках стратегического партнерства «Третий сосед» между Монголией и Соединенными Штатами, а также продолжающаяся подготовка к запуску прямых рейсов, возможности расширения сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, искусственного интеллекта, образования и культуры, и подробно рассмотрены приоритетные направления будущего сотрудничества.

Стороны взаимно высоко оценили успешное завершение Соглашения о водном сотрудничестве Корпорации «Вызовы тысячелетия» США, являющегося символом двусторонних отношений, реализованного при совместном финансировании правительств Монголии и США в установленные сроки и в рамках утвержденного бюджета, а также обсудили возможность осуществления подобного сотрудничества в других взаимовыгодных областях.

Перед этой встречей заместитель премьер-министра и министр экономики и развития Энхбаяр Жадамба с послом США в Монголии Ричардом Буанганом.

В 2027 году Монголия и Соединенные Штаты отметят 40-летие установления дипломатических отношений.

Дипломатические отношения между Монголией и Соединенными Штатами были официально установлены 27 января 1987 года, когда постоянный представитель Монголии при Организации Объединенных Наций Нямдоо Гэндэн и государственный секретарь США Джордж Шульц подписали меморандум о взаимопонимании. Позже, 17 апреля 1988 года, открылось посольство США в Улан-Баторе, а в марте 1989 года — посольство Монголии в Вашингтоне, округ Колумбия, что укрепило отношения между двумя странами.

В преддверии годовщины Монголия и Соединенные Штаты стремятся обогатить партнерство в рамках концепции «стратегического третьего соседа» экономическим содержанием и содействовать сотрудничеству, ориентированному на практические результаты. Это обсуждалось на встрече заместителя премьер-министра и министра экономики и развития Энхбаяра Жадамбы с послом США в Монголии Ричардом Буанганом.

В ходе встречи министр представил текущее состояние ключевых экономических секторов Монголии, макроэкономические показатели, а также государственную политику и предпринимаемые усилия, направленные на обеспечение стабильного экономического роста и улучшение деловой и инвестиционной среды.

Он также говорил об усилиях по увеличению энергетических мощностей и расширению ключевой экономической инфраструктуры, а также о возможностях сотрудничества. В ходе дискуссии также обсуждалась важность расширения сотрудничества с Северной Америкой, особенно в области интенсивного животноводства и развития мясной промышленности, повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в рамках временного торгового соглашения с Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, а также содействия производству продукции с добавленной стоимостью в этом секторе.

Согласно исследованию США 2023 года, в Соединенных Штатах проживает около 50 тысяч человек монгольского происхождения, из которых около 30 тысяч зарегистрированы как монголы, а 75 процентов родились в Монголии и впоследствии иммигрировали в США.

Госдепартамент также опубликовал «Совместное заявление по итогам ежегодных двусторонних консультаций между Соединенными Штатами и Монголией».

Текст следующего заявления был опубликован правительствами Соединенных Штатов Америки и Монголии по случаю ежегодных двусторонних консультаций.

Начало текста:

Представители Соединенных Штатов и Монголии провели 17-ю ежегодную двустороннюю консультацию 17 марта в Улан-Баторе.

Диалог проходил под совместным председательством Майкла Джорджа ДеСомбра, помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, и Мөнхтүшига Лханаажава, государственного секретаря Министерства иностранных дел Монголии. В нем приняли участие Ричард Буанган, посол Соединенных Штатов Америки в Монголии, и Батбаяр Өлзийдэлгэр, посол Монголии в Соединенных Штатах Америки; представители Государственного департамента США и Министерства обороны США; а также должностные лица Министерства иностранных дел, Министерства экономики и развития, Министерства обороны, Министерства промышленности и минеральных ресурсов, Министерства энергетики и Министерства цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии.

Признавая, что Монголия и Соединенные Штаты разделяют общие интересы в области глобального мира, свободы, демократии и экономического процветания, обе стороны выразили свою неизменную поддержку американо-монгольскому стратегическому партнерству «Третий сосед» и обязались углублять сотрудничество. Обе стороны отметили скорое завершение реализации соглашения о водных ресурсах Монголии, заключенного Корпорацией «Вызовы тысячелетия» и оцениваемого в $462 млн.

Монгольские и американские официальные лица обсудили сотрудничество в целях развития двустороннего и регионального взаимодействия по вопросам мира и безопасности, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности. Соединенные Штаты приветствовали стремление Монголии к увеличению своего вклада в международную стабильность и безопасность, в том числе посредством ведущей роли в миротворческих миссиях по всему миру. Обе стороны подчеркнули свою общую решимость содействовать ответственному и законному туризму посредством кампании «Путешествуйте ответственно» и других форм сотрудничества. Они также обсудили продолжение совместной работы по защите свободы выражения мнения, свободы вероисповедания и других прав человека.

Обе стороны подтвердили важность обмена визитами на высоком уровне и поддержания регулярного диалога, а также укрепления взаимовыгодного экономического сотрудничества. Они также обязались изучить возможности расширения энергетического сотрудничества как средства повышения долгосрочного экономического роста обеих стран. Обе стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в цифровой сфере, включая искусственный интеллект и другие передовые технологии, для укрепления связей и повышения благосостояния. Они выделили критически важные полезные ископаемые и технологии чистой угольной энергетики как области потенциального сотрудничества и подтвердили свое желание изучить возможности сотрудничества в области альтернативных источников энергии. Обе стороны признали, что предсказуемый и прозрачный деловой климат имеет важное значение для расширения экономического сотрудничества и увеличения двусторонней торговли и инвестиций.

Обе стороны обязались продолжать совместную работу по укреплению связей между людьми посредством образовательных и культурных обменов, а также популяризации английского языка в Монголии.

Соединенные Штаты и Монголия решили сохранить обмен двусторонними визитами на высоком уровне и провести следующие ежегодные двусторонние консультации в 2027 году в Вашингтоне.

Конец текста.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

