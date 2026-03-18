В Казахстане арестованы двое разыскиваемых Интерполом граждан Монголии
- Монголия, происшествия
- 10:04, 18 марта 2026
CentralAsia (MNG) -
Двое подозреваемых, разыскиваемых по красным уведомлениям Интерпола, были обнаружены и задержаны в Казахстане в ходе спецоперации 10 марта 2026 года.
Подозреваемые, опознанные как М и Ц, разыскивались на международном уровне по отдельным уголовным делам. М ранее неоднократно привлекался к ответственности и обвиняется в умышленном причинении тяжких телесных повреждений в 2024 году. Ц, предположительно, скрылся за границей, находясь под следствием по делу о крупномасштабном мошенничестве.
Их местонахождение было установлено благодаря международному сотрудничеству полиции, и они были задержаны в ходе совместной операции с участием монгольской полиции и казахстанского Интерпола.
