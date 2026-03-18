Умер патриарх Грузии Илия Второй

CentralAsia (CA) -  Католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй умер в возрасте 93 лет, сообщил грузинский телеканал «Мтавари архи» 17 марта. Представитель патриархии подтвердил эту информацию, сообщает Первый канал Грузии.

Ночью патриарха госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья. Последние часы он находился в реанимации в Кавказском медицинском центре.

Илия Второй занимал пост патриарха Грузии c 1977 года, более 48 лет. Это самое продолжительное патриаршество в истории Грузинской православной церкви.

Как отмечает Первый канал Грузии, с именем патриарха связано восстановление автокефалии Грузинской православной церкви. Вселенский Патриархат признал автокефалию Грузинской церкви в 1990 году.

В Грузии объявлен траур.

