В Узбекистане введут наказание за нецензурную лексику и оскорбление в интернете

CentralAsia (UZ) - Законодательная палата Олий Мажлиса 17 марта приняла закон, предусматривающий введение ответственности за оскорбления, нецензурную лексику в интернете и другие правонарушения. Он направлен на рассмотрение в Сенат, передает «Газета.uz».

Документ в первом чтении рассматривали в начале февраля.

Поправки устанавливают ответственность за использование нецензурной лексики в телекоммуникационных сетях, оскорбительное поведение в отношении граждан, действия, нарушающие общественный порядок, а также за распространение материалов, пропагандирующих участие в боевых действиях.

За интернет-хулиганство, в частности, оскорбления и унижения, предлагался штраф до 5 млн сумов либо административный арест до 10 суток.

Документом также устанавливается ответственность за распространение в СМИ и интернете материалов, пропагандирующих совершенное самим лицом правонарушение. Ожидается, что это предотвратит популяризацию правонарушений и подражание им.

Как сообщил депутат Сайдулло Азимов, документ был доработан ко второму чтению с учётом предложений и замечаний.

В частности, первоначально предложенная отдельная статья о правонарушениях в интернете была включена в статью о мелком хулиганстве. Также уточнены формулировки норм: вместо расплывчатого понятия «совершённое правонарушение» закреплено «правонарушение, совершённое самим лицом».

Кроме того, введена ответственность за сокрытие, утрату или повреждение арестованного имущества, если это препятствует исполнительным действиям. Рассмотрение таких дел будет отнесено к полномочиям Бюро принудительного исполнения, при этом применение примирения исключается.

Размер штрафа за данное правонарушение снижен со 100 до 20 базовых расчётных величин с учётом принципа соразмерности.

Законопроект также предусматривает ответственность за распространение материалов, пропагандирующих участие в боевых действиях за рубежом.