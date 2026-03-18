В Казахстане более 68 действующих законов и кодексов будет скорректировано в связи с новой Конституцией

CentralAsia (KZ) - В связи с принятием новой Конституции правительство Казахстана совместно с парламентом обеспечит разработку и принятие пяти новых законов, а скорректировано будет восемь действующих конституционных законов и более 60 других законов, сообщил в среду в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает «Власть.kz».

«Правительство совместно с парламентом в оперативном режиме должно привести в соответствие с новой Конституцией ряд законов и подзаконных актов. Речь идет, в первую очередь, о принятии пяти новых и корректировке восьми действующих конституционных законов и более 60 законов, включая кодексы», - сообщил Бектенов.

Кроме того, правительство разработает и утвердит план по продвижению Конституции, который предполагает массовое издание Основного закона, его размещение на общедоступных электронных платформах, разработку методических рекомендаций и учебных пособий для сферы образования.

