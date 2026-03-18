экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Иран объявил о новой атаке на Израиль в ответ на гибель секретаря Совбеза Лариджани

CentralAsia (CA) -  Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о нанесении массированных ударов по территории Израиля в ответ на гибель бывшего секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Операция, получившая название «Истинное обещание 4», стала 61-й волной ответных действий с начала конфликта, сообщает Press-TV.

По данным КСИР, поражено более 100 целей в центре Тель-Авива, включая военные и силовые объекты. В корпусе подчеркнули, что ракеты преодолели систему ПВО Израиля без каких-либо препятствий. По оценкам КСИР, в результате ударов убито или ранено более 230 военнослужащих противника. Помимо Тель-Авива атакам подверглись объекты в Иерусалиме, порту Хайфа, Беэр-Шеве и пустыне Негев.

Одновременно иранские силы нанесли удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии, отметили в ведомстве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com