Иран объявил о новой атаке на Израиль в ответ на гибель секретаря Совбеза Лариджани

CentralAsia (CA) - Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о нанесении массированных ударов по территории Израиля в ответ на гибель бывшего секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Операция, получившая название «Истинное обещание 4», стала 61-й волной ответных действий с начала конфликта, сообщает Press-TV.

По данным КСИР, поражено более 100 целей в центре Тель-Авива, включая военные и силовые объекты. В корпусе подчеркнули, что ракеты преодолели систему ПВО Израиля без каких-либо препятствий. По оценкам КСИР, в результате ударов убито или ранено более 230 военнослужащих противника. Помимо Тель-Авива атакам подверглись объекты в Иерусалиме, порту Хайфа, Беэр-Шеве и пустыне Негев.

Одновременно иранские силы нанесли удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии, отметили в ведомстве.