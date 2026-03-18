Госдума разрешила проводить медосмотр таджикских мигрантов до их приезда в Россию

CentralAsia (TJ) - Государственная Дума на заседании 17 марта ратифицировала соглашение с Таджикистаном, по которому трудовые мигранты будут проходить медицинское освидетельствование до въезда в Россию.

Соглашение заключено между правительствами двух стран и было подписано в Душанбе 9 октября 2025 года.

Согласно документу, перед въездом в Россию трудовые мигранты должны пройти медицинское освидетельствование в уполномоченной организации на территории Таджикистана. Такая организация будет определяться Министерством здравоохранения России, пишет Российская газета.

По результатам обследования им будут выдавать заключение, признаваемое на территории России. При этом такая медорганизация освобождается от таможенных сборов, пошлин и налогов, а также от арендной платы за помещение.

Кроме того, она сможет пользоваться информационными базами о выявленных случаях инфекционных заболеваний.

Процедура медосмотра для граждан Таджикистана будет проводиться на платной основе в рамках договора на оказание медицинских услуг. Оплата будет осуществляться в национальной валюте Республики Таджикистан.

Депутат от «Единой России» Абдулхаким Гаджиев в интервью «РГ» отметил, что соглашение обеспечивает биологическую безопасность. По его словам, действующий закон № 115‑ФЗ предусматривает медобследование иностранцев уже после въезда в Россию, и при выявлении опасных заболеваний власти вынуждены проводить лечение внутри страны или депортацию.

Ратификация соглашения меняет эту практику: теперь состояние здоровья мигранта будет проверяться заранее, и при выявлении проблем он не получит разрешение на въезд для работы.

Депутат также отметил, что соглашение поможет снизить нагрузку на российскую систему здравоохранения. «Мы создаем правовую базу для того, чтобы все необходимые анализы и осмотры проходили в Таджикистане по нашим стандартам. Это не только разгружает российские медицинские организации, но и снижает риски распространения инфекций», — сказал он.

Его коллега по фракции, Николай Будуев, в комментарии «РГ» добавил, что прежняя практика, когда обследование проводилось уже в России, «часто приводила к проблемным ситуациям: мигрант приезжал, тратил деньги на дорогу, а в итоге оказывался больным». Это нередко вело к депортации и создавалo угрозу для здоровья окружающих.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения