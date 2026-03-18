Солнечная погода без осадков ожидает казахстанцев в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана с 19 по 21 марта под влиянием антициклона сохранится солнечная погода без осадков и дальнейшее потепление, сообщает «Казгидромет».

Только в отдельные дни на севере, в горных районах юга и юга-востока с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра. Также по республике прогнозируются туман и гололед.

Температура воздуха днем на западе повысится до +10+20 градусов, на севере и в центре республики – до +5+17 градусов, на юге – до +15+23 градусов.

