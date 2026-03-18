Похороны секретаря совета безопасности Ирана Али Лариджани пройдут 18 марта в Тегеране

CentralAsia (CA) - Похороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани пройдут сегодня в центре Тегерана, сообщает агентство Fars. В этот же день состоится прощание с командиром добровольческих сил «Басидж» Голамрезой Сулеймани и моряками потопленного США корабля «Дена».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил «глубокую скорбь и сожаление» в связи со смертью Лариджани.

«Я не видел от него ничего, кроме доброжелательности, проницательности, товарищества и дальновидности... Несомненно, очень трудно компенсировать эту потерю»,— сказал он. Пезешкиан также высоко оценил его многолетнюю службу и подчеркнул, что страна «продолжит путь неповиновения».

Ночью 18 марта офис Али Лариджани подтвердил его гибель. По данным агентства Tasnim, вместе с ним погибли один из его сыновей и начальник службы охраны. По данным израильского Минобороны, они стали жертвами атаки ЦАХАЛ.

Корпус стражей исламской революции сообщил о массированных ударах по территории Израиля в ответ на гибель Лариджани. В КСИР заявили о поражении более 100 целей в Тель-Авиве, включая военные объекты, и оценили потери противника более чем в 230 человек. Удары также затронули Иерусалим, Хайфу, Беэр-Шеву и пустыню Негев. Помимо этого атакам подверглись американские военные базы в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.