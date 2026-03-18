МИД Ирана: Моджтаба Хаменеи был легко ранен при атаке и сейчас полностью здоров

CentralAsia (CA) - Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи полностью здоров, заявил глава МИД республики Аббас Аракчи. По его словам, Хаменеи получил легкие травмы при атаке со стороны США и Израиля.

«Информация, которой я располагаю и которую считаю достоверной, заключается в том, что он находится в полном здравии»,— уточнил министр в интервью Al Jazeera.

Моджтабу Хаменеи избрали верховным лидером Ирана 8 марта, однако до сегодняшнего дня он еще ни разу не выступил с личным обращением. Лишь однажды его послание к народу зачитали по телевидению. По словам президента США Дональда Трампа, точной информации о том, жив ли Хаменеи-младший, нет. В Иране же неоднократно заявляли, что, несмотря на травму, его здоровью ничего не угрожает. The Telegraph писала, что Моджтаба Хаменеи остался жив при ракетном обстреле 28 февраля, поскольку вышел на прогулку незадолго до начала атаки.