Зеленский заявил, что у него «очень плохое предчувствие» относительно влияния конфликта на Ближнем Востоке на войну в Украине

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнется с дефицитом ракет, используемых для борьбы с Россией, из-за войны на Ближнем Востоке.

В интервью «Би-би-си» президент Украины заявил, что Владимир Путин хочет «долгой войны» между США, Израилем и Ираном, поскольку это ослабит Киев, а американские ресурсы будут перенаправлены на другие цели.

Зеленский также заявил, что президент США Дональд Трамп не занимает «ничью сторону» в войне между Россией и Украиной и не хочет «раздражать» Путина.

После неоднократных критических замечаний президента США в адрес премьер-министра Великобритании он призвал Трампа и Кира Стармера встретиться и найти точки соприкосновения.

Конфликт на Ближнем Востоке, продолжающийся уже третью неделю, распространился на весь Персидский залив: Иран в ответ на удары США и Израиля наносит удары по соседним государствам.

Зеленский заявил, что у него «очень плохое предчувствие» относительно влияния конфликта на войну на Украине, отметив, что переговоры о мире «постоянно откладываются. Причина одна — война в Иране».

Он также заявил, что ситуация выгодна Путину, поскольку она приводит к росту цен на энергоносители, что является проблемой для Украины, и означает возможность «дефицита» ракет.

«Для Путина затяжная война в Иране — это плюс, — сказал он. — Помимо повышения цен на энергоносители, это означает истощение американских резервов и сокращение производства средств ПВО. Таким образом, у нас [Украины] происходит истощение ресурсов».

Зеленский заявил, что дефицит ракет Patriot «определенно» будет существовать, что станет «проблемой», и добавил, что теперь вопрос в том, «когда будут исчерпаны все запасы на Ближнем Востоке».

«Америка производит 60-65 ракет в месяц. Представьте, 65 ракет в месяц — это примерно 700-800 ракет в год, — сказал он. — А в первый день войны на Ближнем Востоке было использовано 803 ракеты».

Зеленский также высказался о позиции своего американского коллеги по поводу войны на Украине, заявив, что Трамп хочет быть переговорщиком, а не занимать чью-либо сторону в войне Украины против незаконного вторжения России.

Президент Украины заявил, что, по его мнению, Трамп «хочет закончить эту войну», но добавил, что президент США и его советники выбрали стратегию тесного диалога с Путиным и «не раздражать его, потому что его раздражает Европа, а Путин не хочет разговаривать с Европой».

Война, развязанная ударами США и Израиля по Ирану, переросла в дипломатический скандал после того, как Трамп раскритиковал союзников по НАТО, а Кир, по его словам, не предпринял никаких военных действий. Зеленский предостерег от раскола среди западных лидеров.

В интервью «Би-би-си» после переговоров с Киром, президент Украины заявил, что, хотя он и не будет указывать Трампу, что делать, им следует встретиться, чтобы «обновить отношения».

«Мне бы очень хотелось, чтобы президент Трамп встретился со Стармером... чтобы у них была общая позиция», — сказал он.

В своей последней атаке во вторник Трамп назвал Стармера «не Уинстоном Черчиллем» и заявил, что, хотя он считает премьер-министра Великобритании «хорошим человеком», он «разочарован».

Ответ Кира был непреклонен: он настаивал на том, что Великобритания не будет втянута в более масштабную войну, а Даунинг-стрит подтвердила «прочные» отношения между США и Великобританией.

Во вторник Кир приветствовал Зеленского на Даунинг-стрит — это была очередная остановка в рамках турне украинского лидера по европейским столицам.

Зеленский посетил Париж на прошлой неделе и отправится в Мадрид в среду. Эти визиты проходят на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который затмевает четырехлетнюю борьбу Украины против полномасштабного вторжения России.

«Я считаю крайне важным четко заявить, что основное внимание должно оставаться на Украине», — сказал Кир.

В рамках визита в Лондон украинский лидер Зеленский выступил перед депутатами парламента.

« Режимы в России и Иране — братья по ненависти, и поэтому они братья по оружию, — сказал Зеленский. — А мы хотим, чтобы режимы, построенные на ненависти, никогда, никогда ни в чем не побеждали. И мы не хотим, чтобы такой режим угрожал Европе или нашим партнерам».

Среди присутствующих в переполненном зале комитета Вестминстера были Кир Кейр, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, министр обороны Джон Хили и лидеры оппозиционных партий.