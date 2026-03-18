Посол Лю Цзянпин: Две сессии в Китае стали ключевым политическим событием

Лю Цзянпин

CentralAsia (CA) - В Китае завершились две сессии: 4-я сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва и 4-я сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совещания Китая 14-го созыва. Об этом сообщила посол КНР в Кыргызстане Лю Цзянпин.

На пресс-конференции о сотрудничестве между Китаем и Кыргызстаном посол отметила, что эти сессии — ключевые события политической жизни КНР и важное окно для международного сообщества, чтобы наблюдать за развитием страны и лучше понимать Китай.

Как сообщила посол, в течение 9 дней почти 3000 депутатов ВСНП более 2000 членов ВК НПКСК, представляющие все регионы страны, различные национальности и социальные слои общества, собрались для обсуждения ключевых вопросов, касающихся развития.

Это является ярким проявлением китайской модели народной демократии полного процесса. Более 3000 китайских и зарубежных журналистов освещали работу сессии, отметила она.

Лю Цзянпин заявила, что был принят пятнадцатилетний план народнохозяйственного и социального развития, определяющий задачи на ближайшие пять лет и стратегические ориентиры до 2035 года.

Она отметила, что система пятилетних планов, реализуемая с 1953 года, обеспечивает Китаю долгосрочную стабильность и вносит вклад в развитие мировой экономики.

Также она рассказала об успехах в развитии высокотехнологичных отраслей, включая электромобили, возобновляемую энергетику, искусственный интеллект и робототехнику. Китай сохраняет лидерство в обрабатывающей промышленности и активно переходит к модели инновационной экономики, отметила дипломат.