Си Цзиньпин посетит Монголию в 2026 году

CentralAsia (MNG) -

Ожидается, что президент Китая Си Цзиньпин посетит Монголию в этом году. Это будет второй государственный визит Си Цзиньпина в Монголию с 2014 года. В августе 2014 года он совершил свой первый государственный визит в Монголию по приглашению тогдашнего президента Монголии Элбэгдоржа Цахиа и выступил на пленарном заседании парламента Монголии. Об этом освещает MiddleAsianNews.

Си Цзиньпин и его жена Пэн Ли-юань были встречены тогдашним премьер-министром Алтангуягом Норовым в международном аэропорту Буянт-Ухаа.

Президент Монголии Элбэгдорж Цахиа заявил: «По моему приглашению председатель КНР Си Цзиньпин совершает свой первый государственный визит в нашу страну в качестве главы Китайской Народной Республики. Обе стороны согласились, что этот визит является историческим, подтверждающим уровень дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Китаем, способствующим их дальнейшему расширению и определяющим будущее».

В 2024 году Монголия и Китай отметили ряд важных дипломатических событий, включая 75-ю годовщину установления дипломатических отношений и 30-ю годовщину возобновленного Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве. Обе страны подчеркнули эти события как основу для активизации обменов на высоком уровне.

Ранее Монголия уже направляла главу своего государства в Пекин, последний раз это произошло в феврале 2020 года, когда тогдашний президент Баттулга Халтмаа встретился с президентом Си Цзиньпином во время официального визита в Китай.

Стоит отметить, что президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине 2 сентября 2025 года.

Отдельно следует отметить, что президент Италии Серджо Маттарелла принял приглашение президента Хүрэлсүха Ухнаа и планирует совершить государственный визит в Монголию в 2026 году.

