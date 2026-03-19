Монголия стремительно движется к цифровому будущему

CentralAsia (MNG) - Об этом сообщает GovInsider, сингапурская информационная платформа, целью которой является продвижение и обмен опытом в области инноваций в государственном секторе, цифрового управления и технологической трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках правительственной стратегии «Видение 2050» планируется использовать цифровизацию для улучшения социально-экономического развития, обеспечивая баланс между региональным лидерством и приверженностью сохранению национального наследия и окружающей среды.

Монголия, известная своими захватывающими дух пейзажами, пустыней Гоби, минеральными ресурсами и уникальной дикой природой, такой как тахи или лошадь Пржевальского, является крупнейшей в мире страной, не имеющей выхода к морю, площадь которой в четыре раза превышает площадь Германии.

Имея население всего в 3,5 миллиона человек и соседствуя с двумя гигантами — Россией и Китаем, страна стремится использовать технологии для интеграции с остальным миром.

В мае 2020 года парламент Монголии, или Великий Государственный Хурал, принял документ «Видение 2050», целью которого является превращение страны в региональную державу и страну с высоким уровнем дохода к 2050 году.

В интервью GovInsider директор Департамента переписи и анализа данных Национального статистического управления Монголии (НСУ) Ариунболд Шагдар заявил, что цель Монголии — стать региональным лидером в социально-экономическом развитии к 2050 году, «при этом строго сохраняя нашу национальную идентичность и окружающую среду».

Ариунболд Шагдар, директор отдела переписи и анализа данных Национального статистического управления Монголии.

Ариунболд Шагдар был одним из спикеров на Фестивале инноваций 2026 года, организованном GovInsider.

Одна из главных целей документа «Видение 2050» — использовать возможности цифровизации и данных для диверсификации экономики Монголии, чтобы она перестала зависеть от горнодобывающей промышленности.

Другая цель – содействие созданию ориентированной на человека среды обитания путем расширения цифровых государственных услуг через платформу E-Mongolia, добавляет он.

По его словам, НСУ является основой процесса принятия решений в Монголии на основе фактических данных.

ТРЕХЭТАПНАЯ ЦИФРОВАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА

Ариунболд отмечает, что цифровая дорожная карта страны состоит из трех отдельных этапов.

«К 2030 году мы сосредоточимся на создании правовой основы и системы безопасности для цифрового правительства», — говорит он.

«После этого, до 2040 года, мы перейдем к этапу интеграции, применяя инновации в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех секторах экономики для повышения производительности».

«А к 2050 году мы надеемся создать полностью ориентированное на человека цифровое правительство, которое обеспечит прозрачность, искоренит коррупцию и поставит гражданина в центр государственной службы», — говорит Ариунболд.

Он рассматривает переход к цифровому, ориентированному на человека правительству как последнюю главу в столетнем прогрессе, начавшемся с момента основания НСУ в 1924 году.

Он поясняет, что если 1960-е годы ознаменовались созданием государством систематической научной основы, то в 1990-е годы произошел переход к рыночной системе.

ПРОДВИЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ, ОСНОВАННОГО НА ДАННЫХ

«Монголия добилась огромных успехов в управлении, основанном на данных», — говорит Ариунболд, добавляя, что теперь страна рассматривает данные как стратегический актив наравне с такими лидерами, как Эстония, Канада и США.

Рассказывая о некоторых ключевых этапах, он отмечает, что с мая 2024 года НСУ сотрудничает с Министерством цифрового развития и коммуникации страны в целях внедрения интегрированной государственной базы данных и интегрированной базы данных метаданных.

«Это позволило создать единую экосистему, в которой государство, предприятия и граждане могут получить доступ к высококачественным данным для исследований и разработки политики», — говорит Ариунболд.

С 2020 года Национальное статистическое управление (НСУ) успешно отказалось от традиционных, трудоемких методов сбора данных и использует более эффективные методы сбора данных на основе регистров.

«Для проведения промежуточной переписи населения 2025 года мы объединили 30 баз данных из 14 различных государственных организаций, проверив данные по 570 000 домохозяйствам с помощью цифровых систем Национального центра данных», — говорит он.

По его словам, его ведомство планирует провести перепись населения в 2026 году с использованием «смешанных методов», в рамках которой более 50 процентов данных будут получены непосредственно из административных записей.

«Наша цель — поддерживать экосистему электронного правительства, где данные не просто собираются, но и активно используются для улучшения жизни монголов посредством принятия более разумных, быстрых и точных решений», — делится Ариунболд.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ

Как отмечает Ариунболд, организация сотрудничает с Глобальной платформой ООН для сбора, обработки и интеграции больших данных в официальную статистику.

«В настоящее время мы отходим от «аналогового» прошлого и движемся к «цифровому» будущему, сосредоточившись на трех столпах: человеческом потенциале, технической инфраструктуре и безопасности данных», — говорит Ариунболд.

Объясняя важность интеграции больших данных в официальную статистику, он отмечает, что традиционный сбор сельскохозяйственных данных в стране представляет собой колоссальную задачу.

В настоящее время 17 700 предприятий и домохозяйств заполняют бумажные анкеты девять раз в год. Эти данные проходят через местные органы власти, прежде чем вручную вводятся на наши серверы. Это медленный, трудоемкий и подверженный ошибкам процесс, говорит он.

При поддержке ООН Национальное статистическое управление (НСУ) является пионером в использовании дистанционного зондирования для автоматизации сбора данных.

Ариунболд отмечает, что во время сельскохозяйственной переписи 2022 года Национальное статистическое управление (НСУ) собрало «эталонные» данные для обучения моделей машинного обучения (МО).

В настоящее время НСУ использует метод Spectral Angle Mapper (SAM) для классификации сельскохозяйственных культур, применяя спутниковые снимки в сочетании с мультиспектральными данными, полученными с помощью дронов, и полевыми измерениями на местах для идентификации культур.

После определения вида культуры НСУ использует алгоритм случайного леса для оценки урожайности. «Это позволяет нам идентифицировать такие культуры, как пшеница и картофель, непосредственно по спутниковым снимкам и изображениям, полученным с помощью дронов», — добавляет он.

В 2024 году Национальное статистическое управление (НСУ) в сотрудничестве с организацией «Партнерство в области статистики для развития в XXI веке» (PARIS21) запустило пилотный проект в аймаке Архангай, где была достигнута точность в 81.63% при идентификации крупного скота и 98.11% при идентификации традиционных монгольских жилищ, называемых гэрами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИИ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ОВЕЦ

В прошлом году НСУ также провело пилотное тестирование приложения на основе искусственного интеллекта (ИИ) для подсчета овец и коз непосредственно по видеозаписям во время выпаса.

Ариунболд отмечает, что, хотя результаты многообещающие, «мы реалистично оцениваем сложности; получение изображений высокого разрешения и работа с дронами обходятся дорого и требуют специальных навыков».

По его словам, именно поэтому страна продолжает инвестировать в обучение персонала в области обработки изображений и искусственного интеллекта, чтобы обеспечить устойчивое управление этими технологиями внутри страны.

Ведомство Ариунболда также сотрудничает с министерствами продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности для разработки системы с открытым исходным кодом, позволяющей масштабировать использование методов дистанционного зондирования по всей стране.

Он отмечает, что международное сотрудничество сыграло жизненно важную роль в процессе цифровизации Монголии. В 2025 году Монголия была избрана в состав правления Статистического института ООН для Азии и Тихого океана (SIAP).

«Наш председатель входит в состав Исполнительного комитета PARIS21 и Совета директоров Ассоциации директоров национальных переписей населения и статистики Америки, Азии и Тихоокеанского региона (ANCSDAAP)».

«Эти должности позволяют нам формировать глобальные стандарты данных, а не просто следовать им», — говорит Ариунболд.

«Главное доказательство нашего прогресса — в самих данных», — добавляет он, говоря: «Благодаря нашему соблюдению национальных рамок обеспечения качества ООН, наши международные рейтинги достигли исторически высоких показателей».

В рейтинге Open Data Inventory (ODIN) Монголия в настоящее время занимает 11-е место в мире и второе место в Восточной Азии по уровню открытости данных.

В 2024 году Индекс статистической эффективности Всемирного банка поставил страну на 47-е место в мире, поднявшись на пять позиций.

«Эти рейтинги подтверждают, что Монгольское национальное статистическое управление в настоящее время является учреждением мирового класса, предоставляющим высококачественные, прозрачные данные, соответствующие самым высоким международным стандартам», — говорит Ариунболд Шагдар.

автор: Амит Рой Чоудхури

перевод: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

