Французская дипломатия: встреча министра МИД Франции с его монгольским коллегой. Фото

Батцэцэг Батмөнх и Жан-Ноэль Барро

CentralAsia (MNG) -

По данным MiddleAsianNews, министр иностранных дел Монголии Батцэцэг приняла участие во Втором Всемирном саммите по ядерной энергетике, состоявшемся в Булонь-Бийанкуре 10 марта 2026 года.

Встреча была организована совместно Францией и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и стала важным событием, на котором представители правительства, промышленности, международных организаций, академических кругов и неправительственных организаций обсудили такие вопросы, как вклад ядерной энергетики в смягчение последствий изменения климата и сокращение выбросов углерода, финансирование энергетических проектов, передовые технологии, безопасность, отраслевые стандарты, а также разработка и гармонизация международных стандартов посредством взаимного обмена системами инспекции, поставка топлива для малых модульных реакторов и атомных электростанций, а также кадровые ресурсы для отрасли.

Министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ноэль Барро провел во вторник, 10 марта, встречу с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх на Саммите по ядерной энергетике. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по делам Европы и иностранных дел Франции.

В статье говорится, что два министра обсудили прогресс в ключевых партнерских отношениях, которые лежат в основе наших двусторонних связей и способствуют укреплению суверенитета наших стран в областях энергетики, транспорта и гражданской защиты. Они обсудили предстоящее подписание соглашения о создании AFD, которое позволит Франции начать деятельность в поддержку приоритетов, общих для обеих стран.

Они подтвердили свою приверженность устойчивому и ответственному развитию, особенно в преддверии 17-й Конференции сторон Конвенции о борьбе с опустыниванием (COP17), которая состоится в Улан-Баторе с 17 по 28 августа 2026 года. Они обсудили участие Монголии в следующем саммите «Единое здоровье», который пройдет в Лионе.

Монголия также присоединилась к встрече, приняв Декларацию «Доступная и безопасная ядерная энергия для всех» и Совместное заявление о финансировании сектора ядерной энергетики.

