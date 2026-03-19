Монголия и Соединенные Штаты будут расширять всестороннее сотрудничество во всех областях

Майкл Джордж ДеСомбр посетил крупнейший буддийский монастырь Гандантэгчинлен

CentralAsia (MNG) -

17 марта премьер-министр Занданшатар Гомбожав принял Майкла Джорджа ДеСомбра, помощника государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Премьер-министр Занданшатар выразил удовлетворение укреплением и развитием стратегического партнерства между Монголией и Соединенными Штатами. Он подчеркнул приверженность Монголии расширению двусторонних отношений и сотрудничества в области торговли, инвестиций, энергетики и горнодобывающей промышленности, а также содействию развитию партнерства в частном секторе и привлечению инвестиций в рамках этого партнерства.

Как передает MiddleAsianNews, помощник госсекретаря Майкл ДеСомбр выразил искреннюю благодарность за встречу и подчеркнул, что администрация США придает большое значение стратегическому партнерству с Монголией. Он также поблагодарил Монголию за то, что она стала одним из учредителей инициативы «Совет мира», предложенной президентом США Дональдом Трампом, отметив, что это еще раз подтверждает приверженность Монголии международному миру и стабильности. Он добавил, что Соединенные Штаты будут и впредь уделять особое внимание расширению двусторонних отношений и сотрудничества во всех секторах.

Премьер-министр Занданшатар и помощник госсекретаря Десомбр также с удовлетворением отметили, что программа США «Вызовы тысячелетия» по водным ресурсам, софинансируемая примерно на $460 млн, завершится 30 марта 2026 года, и что одно из ее ключевых достижений, завод по переработке сточных вод в Улан-Баторе, успешно введен в эксплуатацию.

Затем Майкл Джордж ДеСомбр, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, посетил крупнейший буддийский монастырь Гандантэгчинлен. Он написал: «Было замечательно посетить монастырь Гандантэгчинлен, центр монгольского буддизма, и узнать больше о богатом религиозном и культурном наследии Монголии. Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать свободу вероисповедания в Монголии и во всем мире».

Он продолжил: «На 17-й двусторонней консультации между США и Монголией мы подтвердили свою приверженность миру, безопасности и экономическому росту. Мы отметили открытие очистных сооружений MCC и обязались углубить сотрудничество в области энергетики, цифровых технологий и связей между людьми».

