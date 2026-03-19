Korea United Pharm провела встречу с монгольским партнером для расширения экспорта

CentralAsia (MNG) - Один из крупнейших фармацевтических производителей Кореи, Korea United Pharm ускоряет свою экспансию в Монголию после стратегической встречи со своим местным партнером, компанией GanEm Pharma, направленной на увеличение экспорта фармацевтической продукции.

Korea United Pharm сообщила в четверг, что пригласила представителей GanEm Pharma на стратегическое совещание в понедельник для обсуждения путей расширения экспорта. Ключевые руководители обеих компаний, во главе с генеральным директором Korea United Pharm Кан Дук-ёном и генеральным директором GanEm Pharma Цогтоо Амардэлгэром, обсудили стратегии расширения рынка для основных продуктов и среднесрочные и долгосрочные планы сотрудничества.

«В частности, компании обсудили серию лекарств от простуды Alkaphen (ацетаминофен); инъекционный препарат Bondex (ибандронат натрия) для лечения остеопороза; и мягкие капсулы Clanza (ацеклофенак), противовоспалительный и обезболивающий препарат», — объясняет MiddleAsianNews.

Среди этих продуктов серия Alkaphen, как ожидается, укрепит конкурентоспособность компании на местном рынке, поскольку в этом году она готовится к запуску новой формулы в Монголии после ее усовершенствования, сообщила компания.

Кроме того, компания Korea United Pharm планирует расширить свой портфель противораковых препаратов на фармацевтическом рынке Монголии.

Кан Дук-ён (третий справа) и Цогтоо Амардэлгэр (четвертый справа)

В дополнение к пяти противораковым препаратам, которые компания в настоящее время поставляет Министерству здравоохранения Монголии (МЗ), включая инъекционный препарат Unistin Injection (цисплатин) и инъекционный препарат Carbotinol Injection (карбоплатин), компания планирует расширить экспорт таблеток Purinetone (меркаптопурин) в Монголию. Благодаря этим усилиям Korea United Pharm стремится диверсифицировать свой продуктовый портфель и укрепить свои позиции на фармацевтическом рынке Монголии.

Монголия, с населением около 3.5 миллионов человек, в значительной степени зависит от импорта фармацевтической продукции. Рынок оценивается примерно в $197.6 млн, при этом спрос на корейскую продукцию продолжает расти. В 2022 году импорт фармацевтической продукции из Кореи составил $16.97 млн, что на 48,6 процента больше, чем годом ранее. Компания Korea United Pharm экспортирует продукцию в Монголию с 2003 года и завоевала прочную репутацию на местном рынке.

«Монголия — важный рынок, где доверие к корейской фармацевтической продукции и спрос на нее неуклонно растут», — сказал генеральный директор Кан. «Опираясь на наш многолетний опыт ведения бизнеса на местном рынке и партнерские отношения, мы планируем ускорить наши усилия по завоеванию монгольского рынка за счет расширения поставок конкурентоспособной продукции».

