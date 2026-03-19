экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Правительство учредило премию в размере ₮100 млн в области науки и техники

CentralAsia (MNG) -  На своем заседании 18 марта 2026 года монгольское правительство утвердило пересмотренное положение о присуждении премий в области науки и техники.

Согласно новым правилам, «Премия в области естественных и социальных наук» и «Премия за технологические достижения» будут сопровождаться денежным призом в размере ₮100 млн. Премии будут присуждаться раз в два года по решению правительства.

Эти награды призваны поддержать ученых и исследователей в научной сфере Монголии и служат ощутимым стимулом для признания выдающейся работы и научных достижений.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com