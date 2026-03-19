Правительство учредило премию в размере ₮100 млн в области науки и техники

CentralAsia (MNG) - На своем заседании 18 марта 2026 года монгольское правительство утвердило пересмотренное положение о присуждении премий в области науки и техники.

Согласно новым правилам, «Премия в области естественных и социальных наук» и «Премия за технологические достижения» будут сопровождаться денежным призом в размере ₮100 млн. Премии будут присуждаться раз в два года по решению правительства.

Эти награды призваны поддержать ученых и исследователей в научной сфере Монголии и служат ощутимым стимулом для признания выдающейся работы и научных достижений.

