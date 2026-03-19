Правительство приняло решение о ликвидации ООО «Эрчист Монгол», государственного предприятия

CentralAsia (MNG) - На своем очередном заседании Кабмин принял решение о роспуске ООО «Эрчист Монгол», государственного предприятия.

ООО «Эрчист Монгол» отвечало за осуществление прав акционеров государства, в том числе:

Представляло 34 процента акций государственных акционерных компаний энергетического сектора, и

Действовало от имени правительства в шести других компаниях: MIAT Mongolian Airlines, Государственная акционерная компания «Монгольская железная дорога», Компания по ремонту и техническому обслуживанию дорог, Компания Auto Impex, ООО «Информационно-коммуникационная сеть» и ООО «Государственная жилищная корпорация».

Компания финансировала свои операционные расходы за счет кредитов коммерческих банков и накопила задолженность в размере ₮3.5 млрд, что поставило ее в сложное финансовое положение.

Компания была создана в соответствии с постановлениями правительства от 8 января 2025 года с целью обеспечения единого управления и надзора за государственными предприятиями. Однако она не оправдала ожиданий и, наоборот, создала финансовое давление. Правительство пришло к выводу, что для предотвращения дальнейшего ухудшения финансового положения необходимо распустить компанию.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

